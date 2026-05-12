Мир

Иран через Гаагский арбитраж требует от США компенсацию за санкции и военные действия

Иран подал иск против США в Гаагский арбитраж
Правительство Ирана подало иск против США в Арбитражный трибунал в Гааге, обвинив Вашингтон в "военной агрессии против ядерных объектов Ирана", "экономических санкциях" и "угрозах применения силы", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Iranpress, жалоба была зарегистрирована в соответствии с положениями Алжирских соглашений 1981 года в Ирано-американском арбитражном трибунале после предполагаемых нарушений международных обязательств со стороны США во время 12-дневной войны против Ирана в марте 2026 года.

Иск Ирана, зарегистрированный как дело №A-34, ссылается на пункт 1 Алжирских соглашений. В документе Тегеран перечисляет предполагаемые нарушения со стороны США, включая 12-дневный военный конфликт, экономические санкции и угрозы применения силы.

Иран потребовал от трибунала:

  • признать США ответственными за нарушение пункта 1 Алжирских соглашений;
  • обязать США немедленно прекратить любое прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела Ирана;
  • потребовать от США гарантий недопущения повторения подобных противоправных действий;
  • обязать выплатить полную компенсацию за причиненный ущерб.

Согласно пункту 1 Алжирских соглашений, Соединенные Штаты обязались воздерживаться от любого прямого или косвенного, политического или военного вмешательства во внутренние дела Ирана.

Ранее сообщалось, как война в Иране подрывает продовольственную безопасность.

Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
