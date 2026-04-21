В Италии продают дома за 500 тенге

Объединение десяти муниципалитетов к северу от провинции Виченца в Италии выставило на продажу ветхую недвижимость за символический 1евро (около 546 тенге).

таким образом власти хотят заселить горные районы и остановить отток населения.

Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити инициировал план реконструкции в рамках программы Pnrr Green Communities . Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, цифры подтверждают большой интерес к этой инициативе:

в офисы Союза поступило 78 официальных предложений о покупке, из них девять – из-за границы и пять – от иностранных граждан, проживающих в Италии.

Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания. Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая.

