В Италии продают дома за 500 тенге
Как передает Oxu.Az, таким образом власти хотят заселить горные районы и остановить отток населения.
Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити инициировал план реконструкции в рамках программы Pnrr Green Communities. Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, цифры подтверждают большой интерес к этой инициативе:
в офисы Союза поступило 78 официальных предложений о покупке, из них девять – из-за границы и пять – от иностранных граждан, проживающих в Италии.
Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания. Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая.
