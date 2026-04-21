#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

В Италии продают дома за 500 тенге

Берег Италии, дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 02:59
Объединение десяти муниципалитетов к северу от провинции Виченца в Италии выставило на продажу ветхую недвижимость за символический 1евро (около 546 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, таким образом власти хотят заселить горные районы и остановить отток населения.

Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити инициировал план реконструкции в рамках программы Pnrr Green Communities. Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, цифры подтверждают большой интерес к этой инициативе:

в офисы Союза поступило 78 официальных предложений о покупке, из них девять – из-за границы и пять – от иностранных граждан, проживающих в Италии.

Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания. Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая.

Ранее сообщалось о том, кто в Казахстане может рассчитывать на ипотеку под 2% и приватизацию арендного жилья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: