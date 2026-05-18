Житель США выиграл в лотерею в 18-й раз и раскрыл секрет своей удачи

Житель американского штата Айдахо вновь сорвал крупный выигрыш в лотерею – на этот раз ему достались 50 тыс. долларов. Оказалось, что это уже 18-й выигрыш мужчины за всю жизнь, сообщает Zakon.kz.

По словам победителя, суммы призов в разные годы составляли от одной тысячи до 200 тыс. долларов. Еще в 1997 году удача принесла ему автомобиль, пишет People.

Американец рассказал, что участвует в лотереях вместе с супругой, и со временем это стало для пары семейной традицией. На вопрос о секрете везения мужчина ответил, что его главная удача – 40 лет жизни с одной и той же любимой женщиной.

Ранее сообщалось, что жительница Южной Каролины купила четыре лотерейных билета – и все четыре оказались выигрышными.