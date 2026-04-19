Тигрица вырвалась в зал во время шоу в России

В Ростове-на-Дону во время циркового представления тигрица выбежала из манежа в зрительный зал. Инцидент произошел 19 апреля в здании на проспекте Нагибина.

Как пишут "Известия" со ссылкой на представительницу династии дрессировщиков Викторию Довгалюк, животное испугалось из-за технической неполадки – обрушилась защитная сетка. При этом тигрица не проявляла агрессии и на зрителей не нападала. Никто не пострадал.

В момент происшествия на арене находились три тигра. Двоих удалось быстро вернуть в вольер, третий выбежал в зал и некоторое время находился среди частично покинутых рядов, после чего его поймали сотрудники цирка.

По факту случившегося следственные органы начали проверку. Будет оценено соблюдение требований безопасности при проведении представления и действия ответственных лиц.

