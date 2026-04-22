Молодые британцы не смогут легально покупать сигареты

В Британии пожизненно запретят покупать сигареты родившимся после 1 января 2009 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым правилам, изложенным в законопроекте о табаке и электронных сигаретах, лица, родившиеся после 1 января 2009 года, никогда не смогут легально покупать сигареты в Великобритании. Об этом пишет Mirror.

Закон предполагает создать первое поколение, свободного от курения. В его рамках подразумевается, что подростки, которым сейчас 17 лет, и все, кто младше, больше не смогут приобрести в Великобритании сигареты.

"Для вступления закона в силу осталось получить одобрение королевской семьи", – говорится в публикации.

Летом 2026 года власти Берлина планируют поощрять туристов за участие в экологических инициативах.