Молодые британцы не смогут легально покупать сигареты
В Британии пожизненно запретят покупать сигареты родившимся после 1 января 2009 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно новым правилам, изложенным в законопроекте о табаке и электронных сигаретах, лица, родившиеся после 1 января 2009 года, никогда не смогут легально покупать сигареты в Великобритании. Об этом пишет Mirror.
Закон предполагает создать первое поколение, свободного от курения. В его рамках подразумевается, что подростки, которым сейчас 17 лет, и все, кто младше, больше не смогут приобрести в Великобритании сигареты.
"Для вступления закона в силу осталось получить одобрение королевской семьи", – говорится в публикации.
