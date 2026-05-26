Где подростки смогут легально работать в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства РК 26 мая 2026 года рассказал, что нужно делать подросткам, чтобы не быть обманутыми недобросовестным работодателем, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что 1,7 млн подросткам в Казахстане в возрасте . Большинство из них проживают в южном макрорегионе – Туркестанской (236,6 тыс.), Алматинской (143,5 тыс.), Жамбылской (120 тыс.) областях и в Алматы (161,8 тыс.), Астане (107 тыс.) и Шымкенте (112 тыс.).

"Согласно данным информационных систем министерства, на сегодняшний день занятостью охвачены 5,3 тысячи учащихся. Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры", – сказал министр.

По его словам, подростки могут легально трудоустроиться через платформу Электронной биржи труда – enbek.kz – здесь с 2025 года запущен специальный раздел "Мои летние каникулы".

"Это возможность для учащихся (школьникам и студентам) уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями (родители, опекуны). Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров. Через эту платформу с начала 2026 года трудоустроено 1 024 учащихся, в 2025 году трудоустроено – 4 552", – подчеркнул глава Минтруда.

Подростки также могут трудоустроиться на общественные работы, так как для их выполнения не требуется наличие специального образования. Здесь они в месяц смогут заработать не менее 24 МРП (2026 год – 103 800 тенге).

Однако, по словам Аскарбека Ертаева, в прошлый каникулярный период более 70% подростков трудились без официального трудового договора и до 51% подростков работали вечером или ночью, и еще 10% подростков столкнулись с нерегулярными выплатами или отсутствием оплаты.

"На сегодня на законодательном уровне обеспечена защита прав несовершеннолетних работников. Это ограничение во времени занятости детей, запрет на работу в ночное время и на опасных условиях труда и, конечно, согласие родителей на труд детей", – напомнил глава Минтруда.

В этой связи он заявил о планах усилить контрольные меры. В частности, планируется проводить мониторинг занятости несовершеннолетних в цифровом формате на базе Карты трудовых рисков на всех предприятиях республики (численностью более 10 сотрудников). Планируется также усилить контроль за неформальной занятостью в секторах с повышенными рисками – строительство, сельское хозяйство, сфера услуг.

"Основная задача – вывести занятость несовершеннолетних из неформального поля и обеспечить единый подход к ее регулированию, мониторингу и профилактике нарушений", – резюмировал Ертаев.

