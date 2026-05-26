Где подростки смогут легально работать в Казахстане
Аскарбек Ертаев сообщил, что 1,7 млн подросткам в Казахстане в возрасте . Большинство из них проживают в южном макрорегионе – Туркестанской (236,6 тыс.), Алматинской (143,5 тыс.), Жамбылской (120 тыс.) областях и в Алматы (161,8 тыс.), Астане (107 тыс.) и Шымкенте (112 тыс.).
"Согласно данным информационных систем министерства, на сегодняшний день занятостью охвачены 5,3 тысячи учащихся. Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры", – сказал министр.
По его словам, подростки могут легально трудоустроиться через платформу Электронной биржи труда – enbek.kz – здесь с 2025 года запущен специальный раздел "Мои летние каникулы".
"Это возможность для учащихся (школьникам и студентам) уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями (родители, опекуны). Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров. Через эту платформу с начала 2026 года трудоустроено 1 024 учащихся, в 2025 году трудоустроено – 4 552", – подчеркнул глава Минтруда.
Подростки также могут трудоустроиться на общественные работы, так как для их выполнения не требуется наличие специального образования. Здесь они в месяц смогут заработать не менее 24 МРП (2026 год – 103 800 тенге).
Однако, по словам Аскарбека Ертаева, в прошлый каникулярный период более 70% подростков трудились без официального трудового договора и до 51% подростков работали вечером или ночью, и еще 10% подростков столкнулись с нерегулярными выплатами или отсутствием оплаты.
"На сегодня на законодательном уровне обеспечена защита прав несовершеннолетних работников. Это ограничение во времени занятости детей, запрет на работу в ночное время и на опасных условиях труда и, конечно, согласие родителей на труд детей", – напомнил глава Минтруда.
В этой связи он заявил о планах усилить контрольные меры. В частности, планируется проводить мониторинг занятости несовершеннолетних в цифровом формате на базе Карты трудовых рисков на всех предприятиях республики (численностью более 10 сотрудников). Планируется также усилить контроль за неформальной занятостью в секторах с повышенными рисками – строительство, сельское хозяйство, сфера услуг.
"Основная задача – вывести занятость несовершеннолетних из неформального поля и обеспечить единый подход к ее регулированию, мониторингу и профилактике нарушений", – резюмировал Ертаев.
