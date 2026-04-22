Мать зарезала собственную дочь и выбросила тело на свалку
Фото: unsplash
Мать зарезала собственного новорожденного ребенка и выбросила тело на свалку в России. Страшная находка была обнаружена за мусорными контейнерами в Серпухове, передает Zakon.kz.
Как сообщает 22 апреля 2026 года издание "Рен-ТВ", в Следственном комитете Московской области подтвердили задержание подозреваемой и сообщили о начале следственных мероприятий.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мать бросила изрезанное тело девочки за мусорными контейнерами во дворе многоэтажки.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что школьница заколола младенца, испугавшись реакции семьи.
Поделитесь новостью
