Работать в футболках и шортах попросили госслужащих в Японии
Такая мера сможет помочь сэкономить электроэнергию, передает The Guardian. Сделать стиль на рабочих местах менее официальным связали с конфликтом на Ближнем Востоке и приближающейся летней жарой.
По мнению властей Страны восходящего солнца, шорты помогут японцам не перегреваться, а значит, и кондиционеры будут включаться реже.
"Мы поощряем ношение легкой одежды, в которой приоритет отдается комфорту, включая поло, футболки и кроссовки, а также в зависимости от должностных обязанностей шорты", – заявила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ.
