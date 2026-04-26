Мир

Шоу должно продолжаться: Трамп высказался об инциденте с выстрелом

Стрельба в Вашингтоне, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 06:34 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в отеле и свою эвакуацию из зала, сообщает Zakon.kz.

К произошедшему он подошел с иронией, назвав инцидент "Отличным вечером в Вашингтоне". Соответствующую публикацию президент США сделал по традиции в своей персональной соцсети Truthsocial.

"Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан, и я рекомендовал, чтобы мы "ПРОВОДИЛИ ШОУ ДАЛЬШЕ", но все будет полностью зависеть от правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время. Независимо от этого решения, вечер будет сильно отличаться от запланированного, и нам попросту придется провести его еще раз", – написал американский президент.

После выхода комментария Трампа его публикацию продублировал Белый дом в своих социальных сетях.

Практически одновременно Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и члены кабинета Трампа, присутствовавшие на мероприятии, также были выведены из зала.

Алия Абди
Читайте также
Трамп провел брифинг после выстрела на своем мероприятии
07:50, Сегодня
Трамп провел брифинг после выстрела на своем мероприятии
Трамп эвакуирован с мероприятия из-за стрельбы
06:14, Сегодня
Трамп эвакуирован с мероприятия из-за стрельбы
Похороны Папы Римского рискуют превратиться в шоу Трампа
07:50, 23 апреля 2025
Похороны Папы Римского рискуют превратиться в шоу Трампа
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
