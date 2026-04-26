Шоу должно продолжаться: Трамп высказался об инциденте с выстрелом

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в отеле и свою эвакуацию из зала, сообщает Zakon.kz.

К произошедшему он подошел с иронией, назвав инцидент "Отличным вечером в Вашингтоне". Соответствующую публикацию президент США сделал по традиции в своей персональной соцсети Truthsocial.

"Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан, и я рекомендовал, чтобы мы "ПРОВОДИЛИ ШОУ ДАЛЬШЕ", но все будет полностью зависеть от правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время. Независимо от этого решения, вечер будет сильно отличаться от запланированного, и нам попросту придется провести его еще раз", – написал американский президент.

После выхода комментария Трампа его публикацию продублировал Белый дом в своих социальных сетях.

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Практически одновременно Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и члены кабинета Трампа, присутствовавшие на мероприятии, также были выведены из зала.