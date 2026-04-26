Мир

Трамп провел брифинг после выстрела на своем мероприятии

Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп вышел к прессе после инцидента со стрельбой на мероприятии с его участием, сообщает Zakon.kz.

Заявления Трампа транслирует Белый дом на своей странице в Х. Так, президент в первую очередь упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба. Со слов Трампа, здание было не очень защищенным.

Также президент США подтвердил, что один из офицеров службы безопасности был ранен при стрельбе, но чувствует себя хорошо. Он еще раз отметил наивысшую решимость американских правоохранительных органов, потому что у задержанного стрелка оказалось при себе несколько единиц оружия.

"Это было в некотором роде очень красиво – смотреть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", – отметил Трамп.

Затем Трамп признался, что обеспокоен ростом насилия в стране, особо отметив проблему политически мотивированных нападений.

"Я обеспокоен всем, любыми проявлениями насилия", – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его политическое насилие в США после инцидента со стрельбой.

При этом он отметил, что проблема насилия, включая покушения на политиков, носит глобальный характер и не щадит ни одну страну, будь то США или государства Южной Америки.

Также Трамп признался, что ему следовало быстрее покинуть отель, где началась стрельба.

"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее", – заявил он.

Он также отметил, что был шокирован случившимся, и первая леди Мелания Трамп отреагировала быстрее, чем он сам.

"Мне кажется, она сразу поняла, что случилось", – сказал Трамп.

После инцидента со стрельбой прием корреспондентов Белого дома решили полностью отменить и выбрать другую дату.

Фото Алия Абди
Алия Абди
