События

СОБР помог водителю, съехавшему с трассы после потери сознания

помощь водителю, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 13:50 Фото: скриншот видео
Сотрудники СОБРа помогли водителю грузовика, потерявшему сознание за рулем на трассе Атырау – Кульсары, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 апреля 2026 года. Сотрудники спецподразделения Департамента полиции Атырауской области, возвращаясь из командировки из Макатского района, заметили съехавший с дороги грузовик Shacman и остановились.

Спецназовцы выяснили, что водитель находится без сознания, и оказали ему первую помощь. Параллельно они вызвали скорую.

Прибывшим медикам передали 43-летнего гражданина Узбекистана. Его госпитализировали.


"Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции мужчине своевременно оказана необходимая помощь, что позволило предотвратить возможные тяжелые последствия и обеспечить его безопасность", – отметили в МВД.

Ранее трехлетний казахстанец заблудился в степи – его спас полицейский на лошади.

Мухит Турсынали
