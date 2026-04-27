Москва ушла под снег: установлен рекорд за всю историю наблюдений

В ночь на понедельник, 27 апреля 2026 года, в Москве выпало рекордное для этого времени года количество снега, сообщает Zakon.kz.

Комплекс городского хозяйства столицы России в своем Telegram-канале с сожалением отметил, что непогода продолжит бушевать.

"Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами – гололедица, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду", – отмечают специалисты.

Кроме того, уже зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.

В связи с этим жителей и гостей города попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

"В случае необходимости рекомендуется соблюдать особую осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. При управлении транспортом следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию". Комплекс городского хозяйства Москвы

В социальных сетях можно найти множество публикаций со стихией.

Стоит также отметить, что гидрометцентр объявил в Москве и регионе желтый уровень погодной опасности до 28 апреля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также добавил в разговоре с изданием РБК Life, что в Москве и в Подмосковье возможны "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 м.

"Апрельские возвраты холода – это высокоэнергетический шторм, который более разрушительный, чем зимний буран! В народе это явление называют "закукливание" весны – природа уже запустила биологические процессы, а зима наносит ответный удар". Евгений Тишковец

По прогнозу Тишковца, такая погода сохранится в Москве до начала мая:

"В результате обильных снегопадов, а за сутки на Москву обрушился 21 мм осадков и был побит суточный рекорд осадков далекого 1880 года, на земле сформировался снежный покров. Столько снега 27 апреля не было никогда за всю историю регулярных наблюдений! Прежний максимум с 10 см, державшийся последние 55 лет, тоже побит!"

Тем временем в Казахстан идет 34-градусная жара.