Общество

Процедуру поступления в педагогические вузы хотят усложнить в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на правительственном часе в Мажилисе 27 апреля 2026 года рассказал, как изменится процесс приема студентов в педагогические вузы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек признал, что сейчас отмечается избыток в подготовке педагогов.

"Несколько лет назад у нас был принят закон "О статусе педагога", заработные платы увеличили, и спрос на педагогические специальности резко вырос, но качество учебных программ мы тогда не доработали. С 2027 года будет введен двухэтапный отбор на педагогические специальности, усложняется процедура поступления, повышается средний балл ЕНТ, а также пересмотрены стандарты аттестации педагогических университетов", – сказал министр.

По его словам, в Казахстане действуют пять профильных вузов, 52 вуза имеют лицензии на подготовку педагогов и еще более 40 имеют соответствующие кафедры.

Ранее министр Нурбек рассказал о проблемах на рынке труда, отметив, что по ряду важных направлений в стране не хватает подготовленных специалистов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
