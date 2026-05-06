Мир

Мужчина решил избавиться от жены за 4,6 млн тенге, но оказался в наручниках

Фото: pexels
В Ташкенте мужчина нанял киллера для убийства женщины, с которой состоял в религиозном браке. Житель Узбекистана оценил "работу" в 10 тысяч долларов (более 4,6 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Главное управление внутренних дел Ташкента привело детали произошедшего. Подозреваемый рассказал, что его побудило к таком решению.

"Я создал все условия для второй жены. Но она из-за всего нервничала. Шесть или семь месяцев назад первая жена узнала о второй жене. (Вторая жена) часто меня пугала словами о том, что если я уйду, выбросит детей с четвертого этажа и сама выбросится. Я не мог вынести этих слов. Смотрю, в последнее время стало совсем невыносимо. Я долго думал, что делать, и в итоге выбрал этот путь. Нашел одного человека и договорился с ним, чтобы он напугал или убил вторую жену", – уточнил он в разговоре с сотрудниками ГУВД, который приводит издание Gazeta.uz.

Мужчина договорился с исполнителем о вознаграждении в 10 тысяч долларов, передал ему данные о месте жительства женщины, ее маршрутах и автомобиле. В качестве аванса он выплатил 2000 долларов, пообещав остальную сумму после выполнения задания.

Однако человек, выступивший в роли наемного убийцы, решил сотрудничать с правоохранительными органами.

В итоге смерть женщины была инсценирована. Во время встречи мужчина передал "исполнителю" часть обещанных средств и автомобиль Tracker, оформленный на имя "погибшей". Именно в этот момент он был задержан с поличным.

Теперь подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается.

Также мы рассказывали, что женщина поддалась на уговоры незнакомца доставить сумку с таблетками синтетического наркотика из Турции в Узбекистан за 35 долларов.

