События

Суд поставил точку в споре о 2,5 млн тенге, которые мужчина потребовал вернуть после расставания

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области мужчина потребовал вернуть 2,5 млн тенге, которые он в течение нескольких месяцев переводил женщине, с которой состоял в отношениях. Точку в споре поставил суд, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело рассмотрено в Кордайском районном суде.

"Истец указал, что он состоял с женщиной в близких отношениях около 4-5 месяцев, с намерением создать семью. Истец отправлял ответчику деньги в качестве финансовой поддержки для нее и двух ее детей. После прекращения общения истец потребовал возврата всех денежных средств, однако ответчик отказалась возвращать и заблокировала истца. В иске мужчина просил взыскать с ответчика 2 млн 500 тыс. тенге и госпошлину", – говорится в релизе, распространенном 10 апреля 2026 года.

Ответчик иск не признала и пояснила, что истец сам согласился добровольно оказывать материальную помощь, направлял деньги на лекарства, одежду и другие расходы.

Судом установлено, что деньги перечислялись истцом добровольно и носили характер безвозмездной материальной помощи.

"Доказательств передачи денег на условиях возвратности либо наличия между сторонами договорных обязательств предоставлено не было. Решением суда в удовлетворении иска отказано", – следует из релиза.

Отмечается, что решение вступило в законную силу.

Ранее в Жуалынском районном суде Жамбылской области вынесен приговор невестке, оформившей на свекровь кредит в 1,5 млн тенге.

