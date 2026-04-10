Суд поставил точку в споре о 2,5 млн тенге, которые мужчина потребовал вернуть после расставания

В Жамбылской области мужчина потребовал вернуть 2,5 млн тенге, которые он в течение нескольких месяцев переводил женщине, с которой состоял в отношениях. Точку в споре поставил суд, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело рассмотрено в Кордайском районном суде. "Истец указал, что он состоял с женщиной в близких отношениях около 4-5 месяцев, с намерением создать семью. Истец отправлял ответчику деньги в качестве финансовой поддержки для нее и двух ее детей. После прекращения общения истец потребовал возврата всех денежных средств, однако ответчик отказалась возвращать и заблокировала истца. В иске мужчина просил взыскать с ответчика 2 млн 500 тыс. тенге и госпошлину", – говорится в релизе, распространенном 10 апреля 2026 года. Ответчик иск не признала и пояснила, что истец сам согласился добровольно оказывать материальную помощь, направлял деньги на лекарства, одежду и другие расходы. Судом установлено, что деньги перечислялись истцом добровольно и носили характер безвозмездной материальной помощи. "Доказательств передачи денег на условиях возвратности либо наличия между сторонами договорных обязательств предоставлено не было. Решением суда в удовлетворении иска отказано", – следует из релиза. Отмечается, что решение вступило в законную силу. Ранее в Жуалынском районном суде Жамбылской области вынесен приговор невестке, оформившей на свекровь кредит в 1,5 млн тенге.

