Мир

Женщина-ученая рассказала, что умирала трижды и видела одно и то же

природа, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:40 Фото: pixabay
Ученая из NASA заявила, что умирала три раза и каждый раз видела одно и то же, сообщает Zakon.kz.

55-летний океанограф Ингрид Хонкала рассказала, что пережила клиническую смерть в возрасте двух, 25 и 52 лет.

Каждый раз события случались по-разному, но, по ее словам, итог был одинаковым: она погружалась в странное состояние полного спокойствия, без страха, без ощущения времени и с чувством отделения от своего физического тела.

Хонкала описывает это состояние, как "чистое осознание", погружение в свет, ясность и покой, пишет DailyMail.

Ученая утверждает, что это была не мимолетная галлюцинация, а устойчивое состояние, к которому она возвращалась каждый раз, когда оказывалась на грани смерти. Ингрид Хонкала считает, что эти моменты позволили заглянуть за пределы человеческой жизни, опровергая идею о том, что сознание прекращается с отключением организма.

Несмотря на скептицизм, женщина настаивает, что эти переживания были реальнее всего, что она когда-либо испытывала в физическом мире.

Впервые Хонкала столкнулась со смертью в возрасте двух лет, упав в резервуар с ледяной водой у себя дома в Боготе, Колумбия. Она вспомнила шок и панику, когда ей было трудно дышать, а затем все внезапно изменилось.

"Вместо страха меня охватило глубокое спокойствие. Паника исчезла, и ее сменило всепоглощающее чувство мира и тишины", – рассказала она.

В этот момент ее сознание будто отделилось от тела, позволив увидеть себя безжизненно плавающей в воде. По ее словам, время словно исчезло совсем, вместе со страхом и мыслями.

Хонкала даже утверждает, что видела свою мать за несколько кварталов и каким-то образом могла общаться с ней, не произнося ни слова. Ее мать поспешила домой и обнаружила дочь без сознания в воде.

По словам ученой, этот инцидент навсегда изменил ее жизнь.

"С того момента я больше не боялась смерти", – сказала она.

Впоследствии Хонкала пережила еще два случая, когда была на грани смерти: один во время аварии на мотоцикле в 25 лет, а другой в 52 года, когда у нее упало давление во время операции.

Несмотря на совершенно разные обстоятельства, она говорит, что каждый опыт возвращал ее в одно и то же место. Она утверждает, что каждый раз входила в одно и то же мирное состояние сознания, выходящее за пределы ее физического тела.

Женщина считает, что смерть – это не конец, а переход.

"С этой точки зрения смерть не ощущается как конец существования, она скорее похожа на переход в континууме сознания", – утверждает она.

Несмотря на свои экстраординарные заявления, Хонкала построила успешную научную карьеру. Она имеет докторскую степень в области морских наук и работала в сфере экологических исследований, в том числе сотрудничала с NASA и ВМС США.

О похожих ощущениях рассказывала 47-летняя жительница США Лорен Канадей, которая перенесла обширный инфаркт и 24 минуты оставалась без пульса.

