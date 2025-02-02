Холодный аналог явления Эль-Ниньо наступил на Земле: чем это грозит, рассказали синоптики

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил в беседе с РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по предварительному прогнозу, это явление будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, неинтенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и неинтенсивное Ла-Нинья", – сказал Вильфанд.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

Вильфанд уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.

Ранее ученые заявили, что изменение климата влияет на частоту землетрясений. К примеру, анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо в Южном Колорадо показал, что таяние ледников после последнего ледникового периода могло усиливать сейсмическую активность.