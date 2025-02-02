#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
518.14
537.57
5.27
Наука и технологии

Холодный аналог явления Эль-Ниньо наступил на Земле: чем это грозит, рассказали синоптики

климат, погода, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 09:36 Фото: pixabay
На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил в беседе с РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по предварительному прогнозу, это явление будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, неинтенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и неинтенсивное Ла-Нинья", – сказал Вильфанд.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

Вильфанд уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.

Ранее ученые заявили, что изменение климата влияет на частоту землетрясений. К примеру, анализ разломов в горах Сангре-де-Кристо в Южном Колорадо показал, что таяние ледников после последнего ледникового периода могло усиливать сейсмическую активность.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Известный математик из Англии заявила, что вычислила метод, помогающий зачать мальчика
Наука и технологии
15:26, 01 февраля 2025
Известный математик из Англии заявила, что вычислила метод, помогающий зачать мальчика
Названо неожиданное преимущество детей, владеющих двумя языками
Наука и технологии
11:21, 01 февраля 2025
Названо неожиданное преимущество детей, владеющих двумя языками
Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин
Наука и технологии
10:20, 01 февраля 2025
Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: