Младенец из США родился дважды

На 19-й неделе беременности врачи обнаружили у плода во Флориде (США) синдром обструкции высоких дыхательных путей – редкое состояние, при котором мембрана блокирует дыхательные пути, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Guardian , доктор Эмануэль Властос за 42 года карьеры видел лишь пару таких случаев – только трое из них закончились благополучно.

Первая попытка внутриутробной лазерной операции не удалась.

После этого Властос предложил экстремальный вариант. Когда женщина была на 25-й неделе, он произвел частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте.

Потом ЛОР-хирург на месте прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для "донашивания" плода.

Спустя шесть недель после процедуры ребенок окончательно родился. Он весил всего 1,4 кг и провел четыре месяца в реанимации.

Сейчас мальчик дышит с помощью аппарата ИВЛ. Ему необходимы другие операции, но его родители считают случившееся чудом.

