Младенец из США родился дважды
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, доктор Эмануэль Властос за 42 года карьеры видел лишь пару таких случаев – только трое из них закончились благополучно.
Первая попытка внутриутробной лазерной операции не удалась.
После этого Властос предложил экстремальный вариант. Когда женщина была на 25-й неделе, он произвел частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте.
Потом ЛОР-хирург на месте прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для "донашивания" плода.
Спустя шесть недель после процедуры ребенок окончательно родился. Он весил всего 1,4 кг и провел четыре месяца в реанимации.
Сейчас мальчик дышит с помощью аппарата ИВЛ. Ему необходимы другие операции, но его родители считают случившееся чудом.
