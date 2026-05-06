Младенец из США родился дважды

Фото: pexels
На 19-й неделе беременности врачи обнаружили у плода во Флориде (США) синдром обструкции высоких дыхательных путей – редкое состояние, при котором мембрана блокирует дыхательные пути, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, доктор Эмануэль Властос за 42 года карьеры видел лишь пару таких случаев – только трое из них закончились благополучно.

Первая попытка внутриутробной лазерной операции не удалась.

После этого Властос предложил экстремальный вариант. Когда женщина была на 25-й неделе, он произвел частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте.

Врач и пациенты в США, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 21:58

Фото: Orlando Health

Потом ЛОР-хирург на месте прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для "донашивания" плода.

Спустя шесть недель после процедуры ребенок окончательно родился. Он весил всего 1,4 кг и провел четыре месяца в реанимации.

Сейчас мальчик дышит с помощью аппарата ИВЛ. Ему необходимы другие операции, но его родители считают случившееся чудом.

Ранее мы писали о том, что женщина-ученая умирала трижды и видела одно и то же.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
