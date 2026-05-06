Мир

Cупруги обнаружили в подвале своего дома поселившегося там незнакомца

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 00:56 Фото: Zakon.kz
Супружеская пара из Арканзаса заметила пропажу еды и одежды из своего дома, а затем обнаружила, что в их подвале живет незнакомый мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 29 апреля Датч Хоггатт и его жена Шэрон обнаружили, что мужчина по имени Престон Лэндис живет в их доме. До этого пара замечала, что их вещи таинственным образом перемещаются или исчезают, и предположила, что они постепенно сходят с ума.

Потом они обнаружили, что их дверь заперта на замок, хотя ни один из них к нему не прикасался. Стулья, казалось, сами собой перемещались с места на место. Пока супруги отсутствовали дома, у них по непонятным причинам кончались пончики и яблоки. Их дочь и зять решили помочь в обыске дома, надеясь успокоить супругов.

Они заехали к себе домой и, на всякий случай, взяли с собой биту и пистолет. Во время поисков дочь супругов прокралась в кладовку в подвале, где увидела ногу, выглядывающую из-под лестницы.

Она немедленно позвонила в 911, пока семья пыталась уговорить 41-летнего Лэндиса выйти из укрытия. Сначала Лэндис сидел молча, а затем выбежал из дома.

Жуткие кадры с камер видеонаблюдения, установленных внутри дома, запечатлели злоумышленника, одетого лишь в шорты, который бродил по дому посреди ночи. Выяснилось, что мужчина впервые проник в дом через подвальное помещение 27 апреля, чтобы укрыться от сильной непогоды в этом районе.

Теперь Лэндис арестован и обвинен в краже со взломом жилого дома и хищении имущества.

Ранее мы писали о том, что мужчина решил избавиться от жены за 4,6 млн тенге, но оказался в наручниках.

Аксинья Титова
