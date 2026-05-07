Мир

Двух израильтян обвинили в использовании секретной информации для ставок

военный, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 10:50 Фото: magnific
Израильские власти обвинили двух человек в использовании секретной информации для ставок на военные операции на платформе предсказаний. По версии следствия, они заработали более 150 тысяч долларов, заранее зная о сроках ударов по Ирану и Йемену, сообщает Zakon.kz.

Одним из обвиняемых стал 30-летний житель Тель-Авива Омер Зив, вторым – майор резерва ВВС Израиля, имя которого суд запретил раскрывать по соображениям безопасности. Прокуратура утверждает, что офицер передавал Зиву секретные данные о готовящихся операциях, а тот делал ставки через несколько анонимных аккаунтов, пишет The Guardian.

По данным следствия, в июне 2025 года майор сообщил Зиву о скором начале операции "Рычащий лев" против Ирана. После этого Зив увеличил ставки на платформе ставок, где пользователи прогнозируют мировые события. После начала ударов пара получила около 128 тысяч долларов прибыли.

Следствие считает, что позже обвиняемые делали ставки и на другие военные действия Израиля и США. Общая прибыль, по данным прокуратуры, превысила 152 тысячи долларов.

Когда пользователи платформы начали подозревать инсайдерскую торговлю, обвиняемые, как утверждается, удалили переписку и сменили названия аккаунтов.

Обоим предъявлены обвинения во взяточничестве, преступлениях против национальной безопасности и воспрепятствовании правосудию. Зиву также вменяют шпионаж при отягчающих обстоятельствах – по этому обвинению ему грозит пожизненное заключение.

Ранее израильтянин избил французскую монахиню в центре Иерусалима.

