Сингапур разрешил порку школьников за буллинг

Минобразования Сингапура утвердило новые правила борьбы со школьной травлей и кибербуллингом. По итогам годичного анализа инцидентов в качестве "крайней меры" для мальчиков от девяти лет может применяться порка – до трех ударов плетью, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова министра образования Сингапура Десмонда Ли на заседании в парламенте.

Чиновник заявил, что телесные наказания допускаются только с одобрения директора, проводятся уполномоченными учителями и с учетом зрелости ученика. Также школа обязана предоставить психологическое сопровождение и мониторить состояние наказанного.

Для девочек и случаев, где порка не применяется, предусмотрены альтернативные меры: оставление после уроков, отстранение от занятий, изменение поведенческой оценки.

В Сингапуре действует норма уголовно-процессуального кодекса, запрещающая порку женщин. В то же время судебная порка для мужчин до 50 лет (за грабежи, мошенничество, нарушение визового режима) сохранилась с колониальных времен. При этом в ЮНИСЕФ и ВОЗ выступают против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью.

Согласно оценкам ВОЗ, на которые ссылается издание, в мире около 1,2 млрд детей ежегодно подвергаются им дома. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в 2025 году.

