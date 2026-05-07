Хантавирус впервые зафиксировали в еще одной стране
Хантавирус добрался до Израиля. Первый случай заражения в стране зафиксирован после поездки в Восточную Европу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az с ссылкой на The Jerusalem Post, пациент заразился европейским штаммом вируса. До этого случаи хантавируса фиксировали во Франции, Швейцарии и ЮАР.
Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, где распространялся южноамериканский штамм инфекции.
От вируса погибли минимум три человека, еще девять заболели, а 40 успели сойти на берег до введения ограничений. Судно в ближайшее время должно прибыть в Испанию.
Среди симптомов хантавируса – резкое поднятие температуры,
покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли
в мышцах. Также пациенты сталкиваются с покраснением верхней
части туловища, головы и шеи.
Ранее в ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса.
