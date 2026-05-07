Хантавирус впервые зафиксировали в еще одной стране

Хантавирус добрался до Израиля. Первый случай заражения в стране зафиксирован после поездки в Восточную Европу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на The Jerusalem Post , пациент заразился европейским штаммом вируса. До этого случаи хантавируса фиксировали во Франции, Швейцарии и ЮАР.

Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, где распространялся южноамериканский штамм инфекции.

От вируса погибли минимум три человека, еще девять заболели, а 40 успели сойти на берег до введения ограничений. Судно в ближайшее время должно прибыть в Испанию.

Среди симптомов хантавируса – резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Также пациенты сталкиваются с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.



Ранее в ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса.