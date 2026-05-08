Мир

В США нашли залежи металла на 65 млрд долларов, которые хватит на 328 лет

Шар, раскопки, земля, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 06:37 Фото: magnific
Под Аппалачскими горами, простирающимися по восточной части Соединенных Штатов, обнаружено крупное месторождение лития, оцениваемое примерно в 64,4 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Геологической службы США, Аппалачский горный хребет содержит примерно 2,5 метрических тонны лития, сосредоточенных в основном в Северной и Южной Каролине, Мэне и Нью-Гэмпшире.

В общей сложности исследователи агентства выявили 18 отдельных районов, богатых литием, на всей территории исследования. Как пишет IDR, американские геологи объявили об этом открытии, пояснив, что оно может заменить импорт лития, который осуществлялся более трех столетий.

Литий лежит в основе современной экономики, являясь основным материалом в литий-ионных батареях, используемых для питания смартфонов, ноутбуков, электромобилей и аэрокосмических сплавов.

В условиях растущего мирового спроса и усиления геополитического давления внутренний источник такого масштаба имеет значительное стратегическое значение.

В настоящее время Австралия поставляет почти половину мирового лития, в то время как Китай не только производит значительные объемы, но и доминирует в переработке и потреблении.

Сможет ли это открытие восстановить позиции США, покажет время, но приведенные цифры достаточно впечатляющие, чтобы привлечь к себе серьезное внимание.

Ранее мы писали, что Китай прокладывает новый "водный лифт" длиной 134 км для торговли с Азией.

Аксинья Титова
