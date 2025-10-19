На Луне нашли залежи редчайших металлов на триллионы долларов

Новое исследование показало, что под поверхностью Луны могут скрываться ценнейшие металлы платиновой группы: платина, палладий и родий на триллионы долларов, а также запасы воды, заключенные в минералах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи ScienceDirect выяснили, что около 6 тысяч кратеров диаметром более километра потенциально содержат платиновые металлы. Среди них 38 крупнейших кратеров с центральными вершинами считаются наиболее вероятными местами концентрации залежей.

Что касается воды, то до 3 тысяч кратеров могут хранить гидратированные минералы, а в 20 крупнейших следы воды видны особенно четко.

Если это подтвердится, Луна может стать одним из самых ресурсно насыщенных объектов Солнечной системы, обогнав даже астероиды, на которые раньше возлагали надежды в теме добычи полезных ископаемых в космосе.

Платина и родственные металлы крайне редки на Земле, но имеют огромную ценность: их используют в медицине, электронике, ювелирке. Новые источники таких элементов могли бы снизить экологическую нагрузку на земные недра.

Следующий шаг – выяснить, какие именно кратеры действительно хранят металлы и воду, и как безопасно добывать эти ресурсы.

