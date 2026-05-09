#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Юные казахстанцы забрали "золото" по дрон-футболу в США

Юные казахстанцы забрали &quot;золото&quot; по дрон-футболу в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:28 Фото: pixabay
Чемпионат FIDA USA Drone Soccer Championship проходил в Палм-Спрингс, штат Калифорния. В нем боролись более 100 команд из 17 стран. Казахстан представили пять команд – четыре из Астаны и одна из Актобе. Школьники вернулись на Родину с "золотом" в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК поделились, что в индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 Астаны Арсен Амантай. Под руководством тренера Жанибека Ражабова школьнику удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата.

Второе место занял ученик 8-класса столичной школы №82 Айсултан Хайралла. Тренером выступил Динмухамед Орынбасар.

В командном зачете Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место – команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Еламана Амангоса. Второе – школа №8 Астаны, третье – школа №82 также столицы.

К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.

"Мы, как представители ассоциации, в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером", – рассказал директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.

По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20 – дроны до 20 сантиметров – забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.

Дрон-футбол – это командный технологический вид спорта, в котором участники управляют дронами, заключенными в защитную сферу, и пытаются забить "гол", пролетев через кольцо соперника. Матч проходит в формате 5 на 5: один атакующий пилот (страйкер) и четыре защитника. Основная задача – координация действий команды, управление в ограниченном пространстве и высокая точность пилотирования.

9 и 10 мая в городах страны пройдут матчи восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
школьники, турнир, США
11:47, 04 мая 2026
Школьник из Астаны покорил США – его признали лучшим пилотом турнира
взрыв в США
01:51, 18 мая 2025
Взрыв прогремел около клиники репродуктивной медицины в одном из штатов США
спорт
19:23, 13 октября 2025
Три золотые медали завоевали казахстанцы на "Турнире сильнейших" по фехтованию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: