Юные казахстанцы забрали "золото" по дрон-футболу в США

Чемпионат FIDA USA Drone Soccer Championship проходил в Палм-Спрингс, штат Калифорния. В нем боролись более 100 команд из 17 стран. Казахстан представили пять команд – четыре из Астаны и одна из Актобе. Школьники вернулись на Родину с "золотом" в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК поделились, что в индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 Астаны Арсен Амантай. Под руководством тренера Жанибека Ражабова школьнику удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата.

Второе место занял ученик 8-класса столичной школы №82 Айсултан Хайралла. Тренером выступил Динмухамед Орынбасар.

В командном зачете Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место – команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Еламана Амангоса. Второе – школа №8 Астаны, третье – школа №82 также столицы.

К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.

"Мы, как представители ассоциации, в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером", – рассказал директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.

По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20 – дроны до 20 сантиметров – забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.

Дрон-футбол – это командный технологический вид спорта, в котором участники управляют дронами, заключенными в защитную сферу, и пытаются забить "гол", пролетев через кольцо соперника. Матч проходит в формате 5 на 5: один атакующий пилот (страйкер) и четыре защитника. Основная задача – координация действий команды, управление в ограниченном пространстве и высокая точность пилотирования.

9 и 10 мая в городах страны пройдут матчи восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу.