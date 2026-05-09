Юные казахстанцы забрали "золото" по дрон-футболу в США
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК поделились, что в индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 Астаны Арсен Амантай. Под руководством тренера Жанибека Ражабова школьнику удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата.
Второе место занял ученик 8-класса столичной школы №82 Айсултан Хайралла. Тренером выступил Динмухамед Орынбасар.
В командном зачете Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место – команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Еламана Амангоса. Второе – школа №8 Астаны, третье – школа №82 также столицы.
К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.
"Мы, как представители ассоциации, в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером", – рассказал директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.
По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20 – дроны до 20 сантиметров – забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.
Дрон-футбол – это командный технологический вид спорта, в котором участники управляют дронами, заключенными в защитную сферу, и пытаются забить "гол", пролетев через кольцо соперника. Матч проходит в формате 5 на 5: один атакующий пилот (страйкер) и четыре защитника. Основная задача – координация действий команды, управление в ограниченном пространстве и высокая точность пилотирования.
