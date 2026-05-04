Наука и технологии

Школьник из Астаны покорил США – его признали лучшим пилотом турнира

школьники, турнир, США, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 11:47
На международном чемпионате FIDA USA Drone Soccer Championship, прошедшем в Соединенных Штатах Америки, учащиеся из Астаны показали высокий результат, завоевав призовые места, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, команда столичной школы-лицея №8, представлявшая Казахстан на мировом турнире, успешно выступила и достойно защитила честь страны.

Так, в личном зачете ученик команды Амантай Арсен занял 1-е место и получил звание "Супер пилот".

Уже в командном зачете школьники из Астаны завоевали 2-е место.

22 апреля 2026 года мы рассказывали, что школьница из Алматы вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
