В Праге почтили память казахстанских воинов, павших на Великой Отечественной войне

Сотрудники посольства Казахстана в Чехии возложили венок к памятнику воинам Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что дипломаты также почтили память казахстанских солдат, участвовавших в освобождении Праги. Среди них – Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Сайнулла Каиргалиев и Зийнил Козин.

Фото: МИД РК

Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике продолжает системную работу по установлению имен и мест захоронения казахстанских солдат, погибших на территории Чехии в годы Второй мировой войны. На сегодняшний день установлены имена 130 казахстанских воинов, захороненных в различных регионах Чешской Республики.

