#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

В Праге почтили память казахстанских воинов, павших на Великой Отечественной войне

В Праге почтили память казахстанских воинов, павших на Великой Отечественной войне, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:37 Фото: МИД РК
Сотрудники посольства Казахстана в Чехии возложили венок к памятнику воинам Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, что дипломаты также почтили память казахстанских солдат, участвовавших в освобождении Праги. Среди них – Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Сайнулла Каиргалиев и Зийнил Козин.

В Праге почтили память казахстанских воинов, павших на Великой Отечественной войне, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 15:37

Фото: МИД РК

Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике продолжает системную работу по установлению имен и мест захоронения казахстанских солдат, погибших на территории Чехии в годы Второй мировой войны. На сегодняшний день установлены имена 130 казахстанских воинов, захороненных в различных регионах Чешской Республики.

Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Начало празднования: в Алматы возложили венки к 80-летию Победы
13:59, 25 января 2025
В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны
памятник
15:58, 27 октября 2024
Вандалов, разрисовавших памятник воинам Великой Отечественной войны, ищут в Акмолинской области
возложение цветов
13:18, Сегодня
Восточноказахстанцы почтили память героев Великой Отечественной войны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: