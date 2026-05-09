Мир

Жительница Гренландии выиграла дело против датских властей, которые забрали у нее двухчасового младенца

ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 17:52 Фото: magnific
Верховный суд Дании постановил, что изъятие двухчасового младенца у жительницы Гренландии Кейры Александры Кронвольд было незаконным. Ребенка забрали в 2024 году после психометрических тестов родительской компетентности, которые оценивали ее "цивилизованность", сообщает Zakon.kz.

Дочь Кронвольд, Замми, была изъята датскими властями в ноябре 2024 года, когда ей было всего два часа. Ребенка передали в приемную семью после прохождения матерью так называемого теста FKU на родительскую компетентность. По словам Кронвольд, ей тогда объяснили, что тест используется для оценки того, насколько она "цивилизована", пишет The Guardian.

Позднее практика подобных тестов для лиц гренландского происхождения подверглась резкой критике и в 2025 году была запрещена датским правительством. Решение приняли на фоне международного давления и многолетних обвинений в дискриминационном характере таких процедур. Однако, несмотря на изменения в законодательстве, ряд семей, включая Кронвольд, продолжили оставаться разлученными с детьми, если изъятия произошли ранее.

Верховный суд Дании признал, что изъятие ребенка было незаконным и нарушало основные права матери, гарантированные Конвенцией Международной организации труда о правах коренных народов. Суд также указал, что критерии, использованные при принятии решения, являются устаревшими и не могут применяться в подобных делах.

Адвокат Кронвольд назвал решение "крупной победой для гренландской общины в Дании", отметив, что государство фактически признало спорность прежней практики. По его словам, вердикт может повлиять на десятки аналогичных дел, включая случаи, рассматриваемые с 1996 года, когда Дания ратифицировала соответствующую конвенцию МОТ.

При этом решение суда не означает автоматического воссоединения матери с ребенком. Дело Замми будет рассматриваться отдельно в рамках новой системы оценки. Сейчас девочка, которой 18 месяцев, продолжает жить в приемной семье.

Кронвольд заявила, что испытала сильные эмоции после решения суда и считает его важным шагом: по ее словам, оно способно изменить подход ко всем подобным делам в стране. Она также подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за воссоединение с дочерью и за пересмотр системы в целом.

Параллельно ситуацию комментировали международные структуры. Представители ООН ранее указывали, что действия датских властей в отношении Кронвольд могут носить дискриминационный характер и противоречить обязательствам страны в сфере прав человека. Власти Дании, в свою очередь, заявили о готовности обсуждать эти вопросы с международными экспертами.

Решение Верховного суда стало первым прецедентом такого уровня по делам о тестах родительской компетентности в отношении гренландцев и, как ожидается, повлияет на дальнейшие судебные процессы и практику органов опеки в Дании.

Также в августе 2025 года у 18-летней гражданки Гренландии Иваны Николин Бронлунд отобрали ребенка через час после рождения и передали его приемным родителям, так как девушка не прошла тесты на "родительскую компетентность".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
