#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Стали известны подробности о состоянии здоровья верховного лидера Ирана после ранения

В Иране рассказали о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 21:48 Фото: wikipedia
Представитель церемониального управления офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хоссейни сообщил новые подробности о состоянии Моджтабы Хаменеи на фоне появившихся сообщений о его роли в политических и военных процессах страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, обсуждения вокруг здоровья и деятельности Хаменеи сопровождаются противоречивыми оценками как внутри Ирана, так и за его пределами.

По информации телеканала Al Araby, Моджтаба Хаменеи не находился в месте проведения занятий в момент удара по одному из командных объектов 28 февраля. Он также уточнил, что его дом подвергся атаке, в результате которой погибли члены семьи. Сам Хаменеи, по словам чиновника, получил травмы – повреждения колена и спины, а также легкое ранение за ухом, которое уже обработано. Позднее травма спины зажила, а восстановление колена продолжается.

Отдельно он опроверг информацию о более серьезном ранении в область головы, заявив, что речь идет лишь о небольшом порезе за ухом, который скрыт под головным убором. Хоссейни подчеркнул, что состояние Моджтабы Хаменеи стабильно и не вызывает опасений, а сообщения о его тяжелых травмах назвал недостоверными.

В то же время глава управления международных дел при иранском руководстве Мохсен Гоми заявил, что Хаменеи продолжает активно участвовать в государственных процессах, включая вопросы переговоров и управления военными действиями.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.

Позже была подтверждена информация о ранении Моджтаба Хаменеи в первый день начала военного конфликта. Причем некоторые источники утверждали, что он находится в коме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Моджтаба Хаменеи
14:15, 13 марта 2026
Новый верховный лидер Ирана в первом официальном обращении заявил о мести
Моджтаба Хаменеи
09:25, 04 марта 2026
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
11:01, 12 марта 2026
Новый верховный лидер Ирана был ранен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Тобол&quot; в меньшинстве обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ
22:06, Сегодня
"Тобол" в меньшинстве обыграл "Иртыш" в матче КПЛ
Соболенко потерпела сенсационное поражение на &quot;тысячнике&quot; в Риме
21:45, Сегодня
Соболенко потерпела сенсационное поражение на "тысячнике" в Риме
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
21:22, Сегодня
Казахстан вошёл в топ-5 по итогам двух дней Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане
&quot;Астана&quot; одержала волевую победу в матче КПЛ
20:54, Сегодня
"Астана" одержала волевую победу в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: