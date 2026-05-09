Стали известны подробности о состоянии здоровья верховного лидера Ирана после ранения

Представитель церемониального управления офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хоссейни сообщил новые подробности о состоянии Моджтабы Хаменеи на фоне появившихся сообщений о его роли в политических и военных процессах страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, обсуждения вокруг здоровья и деятельности Хаменеи сопровождаются противоречивыми оценками как внутри Ирана, так и за его пределами.

По информации телеканала Al Araby, Моджтаба Хаменеи не находился в месте проведения занятий в момент удара по одному из командных объектов 28 февраля. Он также уточнил, что его дом подвергся атаке, в результате которой погибли члены семьи. Сам Хаменеи, по словам чиновника, получил травмы – повреждения колена и спины, а также легкое ранение за ухом, которое уже обработано. Позднее травма спины зажила, а восстановление колена продолжается.

Отдельно он опроверг информацию о более серьезном ранении в область головы, заявив, что речь идет лишь о небольшом порезе за ухом, который скрыт под головным убором. Хоссейни подчеркнул, что состояние Моджтабы Хаменеи стабильно и не вызывает опасений, а сообщения о его тяжелых травмах назвал недостоверными.

В то же время глава управления международных дел при иранском руководстве Мохсен Гоми заявил, что Хаменеи продолжает активно участвовать в государственных процессах, включая вопросы переговоров и управления военными действиями.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.

Позже была подтверждена информация о ранении Моджтаба Хаменеи в первый день начала военного конфликта. Причем некоторые источники утверждали, что он находится в коме.