Один из островов в Тихом океане научился "убивать" людей

Атоллы – это острова в форме кольца вокруг бирюзовых лагун. Один из самых известных входит в состав Мальдивских островов, но он далеко не единственный.

На планете существует остров Бикини в составе Маршалловых островов. Туда туристам приезжать запрещено. Этот тропический рай, состоящий из 23 мини-островов, находится в Тихом океане в цепи Ралик.

История Бикини началась в 1940-1950-х годах. Тогда США использовали атолл как полигон для ядерных испытаний. С 1946 по 1958 год здесь было проведено 23 взрыва, включая одно из самых мощных испытаний в истории – термоядерный тест "Касл Браво".

Его мощность оказалась в 1 000 раз мощнее атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. В результате радиоактивное облако распространилось на огромные расстояния, затронув не только сам атолл, но и соседние острова.

Перед началом проведения ядерных испытаний местных жителей вывезли, заверив, что вскоре они смогут вернуться, но из-за радиоактивного загрязнения это оказалось невозможным. Спустя годы было предпринято неоднократное число попыток восстановления жизни на острове Бикини, но каждый раз из-за радиации людей снова вывозили.

После взрыва радиоактивные изотопы не исчезают, а включаются в природные циклы. Они оседают в почве, растворяются в воде, попадают в растения и далее – в животных. В отличие от кратковременного воздействия, здесь формируется замкнутая система, в которой радиация постоянно перераспределяется внутри экосистемы.

Особенность этих элементов в том, что они "маскируются" под обычные вещества. Исследования показывают, что такие культуры, как кокосовые пальмы, аккумулируют радионуклиды особенно эффективно. При регулярном употреблении местной пищи человек может получать дозу облучения, в разы превышающую безопасные нормы.

Радиоактивные осадки, выпавшие после взрывов, продолжали влиять на организм через воду и продукты питания. У жителей Маршалловых островов, попавших под это воздействие, со временем стали чаще диагностировать онкологические заболевания.

Речь шла не только о росте общей заболеваемости, но и о характерных формах, связанных с радиацией, – в частности, о раке щитовидной железы и заболеваниях кроветворной системы, включая лейкемию.

Программа предусматривает выплаты тем, кто подвергся облучению. Размер компенсации может достигать 150 тысяч долларов, а право на нее имеют также родственники пострадавших.

