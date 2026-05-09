В Каражале спасатели предотвратили трагедию во время пожара
В области Улытау сотрудники МЧС спасли мужчину из горящего дома и предотвратили возможный взрыв, сообщает Zakon.kz.
В городе Каражале по улице Шайхина в частном жилом доме произошел пожар.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели вынесли из горящего дома 55-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.
Также сотрудники МЧС вынесли из дома шесть газовых баллонов объемом 27 л, предотвратив угрозу взрыва и более серьезных последствий.
Пожар потушили на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что пожарные подразделения спасли популярное алматинское кафе от огненной стихии.
