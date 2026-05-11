Мир

Пресс-секретаря Трампа поздравили с рождением ребенка, упрекнув в гибели иранских девочек

Иран и США, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 06:40
Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт поздравили с рождением дочери, напомнив о гибели иранских школьниц, сообщает Zakon.kz.

Автором неоднозначного поздравления стало посольство Ирана в Армении. В тексте поздравления речь идет об ударе по начальной школе для девочек в Минабе в день начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля.

"Поздравляю вас. Дети невинны и достойны любви. Те 168 детей, которых ваш босс убил в школе в Минабе и чью гибель вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей", – говорится в сообщении иранцев.

Пополнением в своей семье Левитт поделилась в соцсетях 7 мая, а 10 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони покорила соцсети семейным поздравлением с Днем матери.

Фото Алия Абди
Алия Абди
