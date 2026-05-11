Пресс-секретаря Трампа поздравили с рождением ребенка, упрекнув в гибели иранских девочек

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт поздравили с рождением дочери, напомнив о гибели иранских школьниц, сообщает Zakon.kz.

Автором неоднозначного поздравления стало посольство Ирана в Армении. В тексте поздравления речь идет об ударе по начальной школе для девочек в Минабе в день начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля.

"Поздравляю вас. Дети невинны и достойны любви. Те 168 детей, которых ваш босс убил в школе в Минабе и чью гибель вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей", – говорится в сообщении иранцев.

Congratulations to you. Children are innocent and lovable. Those 168 children that your boss killed in the school in Minab, and you justified, were also children. When you kiss your baby, think of the mothers of those children. https://t.co/uhypZFhRRf — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) May 9, 2026

Пополнением в своей семье Левитт поделилась в соцсетях 7 мая, а 10 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони покорила соцсети семейным поздравлением с Днем матери.