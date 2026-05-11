Дуа Липа подала в суд на Samsung и потребовала $15 млн

Дуа Липа подала в суд на Samsung и потребовала не менее 15 миллионов долларов компенсации за использование ее изображения на упаковке телевизоров без разрешения, сообщает Zakon.kz.

Как утверждается в иске, компания использовала фотографию певицы на коробках с телевизорами, которые продавались в США в 2025 году. По словам Липы, она узнала об этом только в июне прошлого года и сразу потребовала прекратить использование снимка, однако Samsung якобы проигнорировала обращения, пишет The Guardian.

В иске говорится, что изображение певицы стало частью масштабной маркетинговой кампании. Представители артистки заявили, что она "не допускала и не допустила бы такого использования" своего лица в рекламе продукции компании.

Речь идет о фотографии, сделанной за кулисами фестиваля Austin City Limits Music Festival. Липа утверждает, что владеет правами на этот снимок.

Певица обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, незаконном использовании образа в коммерческих целях и нарушении законодательства о товарных знаках. В иске также сказано, что компания получила финансовую выгоду, создав впечатление, будто артистка поддерживает бренд.

В документе приводятся комментарии пользователей соцсетей, которые писали, что решили купить телевизор именно из-за фотографии Дуа Липы на упаковке.

Также сторона певицы подчеркивает, что она "крайне избирательно" относится к рекламным контрактам и сотрудничала только с крупными брендами.

Помимо компенсации, Дуа Липа требует через суд запретить Samsung дальнейшее использование ее изображения. Компания пока публично не прокомментировала иск.

