Мир

Дуа Липа подала в суд на Samsung и потребовала $15 млн

Дуа Липа, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 17:52 Фото: Instagram/dualipa
Дуа Липа подала в суд на Samsung и потребовала не менее 15 миллионов долларов компенсации за использование ее изображения на упаковке телевизоров без разрешения, сообщает Zakon.kz.

Как утверждается в иске, компания использовала фотографию певицы на коробках с телевизорами, которые продавались в США в 2025 году. По словам Липы, она узнала об этом только в июне прошлого года и сразу потребовала прекратить использование снимка, однако Samsung якобы проигнорировала обращения, пишет The Guardian.

В иске говорится, что изображение певицы стало частью масштабной маркетинговой кампании. Представители артистки заявили, что она "не допускала и не допустила бы такого использования" своего лица в рекламе продукции компании.

Речь идет о фотографии, сделанной за кулисами фестиваля Austin City Limits Music Festival. Липа утверждает, что владеет правами на этот снимок.

Певица обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, незаконном использовании образа в коммерческих целях и нарушении законодательства о товарных знаках. В иске также сказано, что компания получила финансовую выгоду, создав впечатление, будто артистка поддерживает бренд.

В документе приводятся комментарии пользователей соцсетей, которые писали, что решили купить телевизор именно из-за фотографии Дуа Липы на упаковке.

Также сторона певицы подчеркивает, что она "крайне избирательно" относится к рекламным контрактам и сотрудничала только с крупными брендами.

Помимо компенсации, Дуа Липа требует через суд запретить Samsung дальнейшее использование ее изображения. Компания пока публично не прокомментировала иск.

Ранее выяснилось, что Стэнли Туччи оказался зятем Эмили Блант.

Айсулу Омарова
