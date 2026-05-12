Мир

Уникальный самолет, облетевший Землю без топлива, трагически "погиб"

самолет на солнечных батареях, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 17:10
Крупнейший в мире самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, вошедший в историю после кругосветного путешествия в 2016 году, потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.

Экспериментальный самолет, полностью работающий на солнечной энергии, разбился в Мексиканском заливе во время автономного испытательного полета 4 мая.

Концепция Solar Impulse впервые была разработана в 2003 году Бертраном Пиккаром, внуком швейцарского пионера глубоководных исследований Огюста Пиккара и сыном Жака Пиккара, первого человека, достигшего Марианской впадины. Пиккар никогда не планировал использовать аппарат в коммерческих целях, а видел в нем способ привлечь внимание к устойчивой энергетике, создав первый самолет на солнечных батареях, способный совершить кругосветное путешествие. Первая версия, Solar Impulse 1, совершила первый испытательный полет в 2009 году, пишет Popular Science.

Строительство Solar Impulse 2 началось в 2011 году. Даже при размахе крыла в 70,7 метра, что делало его шире, чем Boeing 747, полностью карбоновый каркас обеспечивал вес самолета всего около 2300 килограммов, что примерно соответствовало весу стандартного внедорожника. Негерметичная кабина включала в себя запасы кислорода и дополнительное климатическое оборудование, позволяющее пилоту совершать длительные полеты на максимальной высоте 11 900 метров. В общей сложности 17 248 фотоэлектрических солнечных элементов обеспечивали пиковую мощность 66 кВт для четырех электродвигателей и четырех литий-ионных батарей.

В 2016 году Solar Impulse 2 вошел в историю как первый самолет с неподвижным крылом, полностью работающий на солнечной энергии, совершивший кругосветное путешествие. Это произошло за 16,5 месяца, с 17 остановками по маршруту. Solar Impulse 2 двигался со скоростью от 50 до 100 км в час.

В 2019 году Solar Impulse 2 продали компании Skydweller Aero за неразглашаемую сумму. Испано-американская компания хотела использовать его потенциал в сфере военной разведки. После многочисленных модификаций Solar Impulse 2 совершил первый автономный полет в Испании в 2023 году. В следующем году состоялся первый полностью беспилотный автономный полет. Однако полностью модернизированный флагманский самолет потерпел крушение после потери мощности во время полета над Мексиканским заливом 4 мая. Его обломки не нашли.

"Мы узнали о крушении солнечного беспилотника Skydweller из социальных сетей. Команда Solar Impulse опечалена потерей важного технологического флагмана", – прокомментировал произошедшее Пиккар.

8 мая 2026 года в аэропорту Денвера пассажирский самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе.

Ирина Капитанова
