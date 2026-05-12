Глава Пентагона назвал действия США "священной миссией"

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с заявлением, в котором вновь использовал религиозную риторику, назвав действия Соединенных Штатов "священной миссией", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Хегсет не упомянул напрямую возможную войну против Ирана.

"Пусть Всемогущий Бог продолжает оберегать всех наших военнослужащих, и пусть мы чтим наследие тех храбрых американцев, которых мы потеряли", – заявил он.

Также военный деятель добавил, что это священная миссия Пентагона.

