Мир

Загадка экспедиции Франклина: спустя 180 лет ученые сделали новое открытие

Спустя почти два века ученые опознали моряков экспедиции Франклина, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 23:39 Фото: wikipedia
Ученые смогли установить личности еще четырех участников знаменитой экспедиции сэра Джона Франклина благодаря анализу ДНК и совпадениям с ныне живущими потомками. Исследование провели специалисты Университета Уотерлу в Канаде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, экспедиция британских кораблей пропала в Арктике в XIX веке. После того как суда оказались зажаты льдами почти на два года, 105 выживших моряков попытались покинуть район пешком, однако никто из них не спасся.

Останки членов экипажа находили на острове Кинг-Уильям и полуострове Аделейд на протяжении десятилетий. Теперь с помощью генетического анализа удалось идентифицировать Гарри Пеглара, Уильяма Оррена, Дэвида Янга и Джона Бридженса. Всего число опознанных участников экспедиции достигло шести.

По словам исследователей, личность Гарри Пеглара особенно интересна, поскольку рядом с его телом ранее обнаружили редкие письменные документы экспедиции, известные как "Документы Пеглара". Они содержали стихи и записи о событиях во время путешествия.

Ученые отмечают, что новые данные помогают потомкам узнать обстоятельства гибели родственников и восстановить историю одной из самых загадочных арктических экспедиций. Исследователи также призвали других возможных потомков участников экспедиции предоставить образцы ДНК для дальнейшей идентификации останков.

Экспедиция сэра Джона Франклина – это знаменитая и трагическая британская арктическая экспедиция 1845-1847 годов на судах "Эребус" и "Террор". Целью было исследование последнего незакартированного участка Северо-Западного прохода, но все 129 человек экипажа погибли после того, как корабли оказались зажаты льдами.

Ранее ученые выявили неожиданный способ замедлить старение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
