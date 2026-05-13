Мир

Врачи прокомментировали, станет ли хантавирус новым COVID-19

Фото: Zakon.kz
После сообщений о вспышке Andes-вируса на круизном судне MV Hondius по всему миру начали опасаться повторения сценария пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на портал The Conversation, ученые прокомментировали эти опасения: несмотря на опасность инфекции, этот вирус не обладает способностью к столь масштабному распространению.

Andes-вирус относится к группе хантавирусов, переносчиками которых обычно являются грызуны. Чаще всего человек заражается, вдыхая частицы мочи, слюны или помета инфицированных животных.

Особенность Andes-вируса в том, что он – единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку, но такая передача происходит редко и требует очень тесного контакта: в семьях, при уходе за больным или в плохо проветриваемых помещениях.

Симптомы Andes-вируса сначала напоминают обычную инфекцию: температура, головная боль, слабость, боли в мышцах и тошнота. Но в тяжелых случаях развивается хантавирусный легочный синдром – опасное состояние, при котором жидкость начинает скапливаться в легких и человеку становится трудно дышать.

Летальность при Andes-вирусе может достигать 50%. Для сравнения, в 2025 году в странах Америки зарегистрировали 229 случаев хантавирусной инфекции и 59 смертей.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил информацию по текущей ситуации с хантавирусом.

