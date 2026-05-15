Туристку задержали в Дубае после жуткой находки в чемодане

В аэропорту Дубая задержали иностранку, которая пыталась провезти в чемодане двух живых медвежат вымирающего вида. Женщина утверждает, что просто согласилась перевезти сумку за вознаграждение и не подозревала о ее содержимом, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK). По данным издания, во время сканирования багажа женщины таможенники Дубая увидели в нем два маленьких скелета.

"Когда сумку вскрыли, в ней обнаружили двух медвежат вымирающего вида, которых предварительно положили в синюю корзину", – отмечается в публикации.

В воздушную гавань немедленно вызвали дежурного ветеринара. Однако по прибытии врач констатировал смерть животных. Уточняется, что они не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке лайнера.

Задержанная туристка заявила, что не знала о содержимом чемодана, утверждая, что ей просто заплатили за перевозку багажа. Тем не менее женщину арестовали и предъявили обвинение в контрабанде редких животных.

