#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
470.17
547.47
6.42
Мир

Туристку задержали в Дубае после жуткой находки в чемодане

Пассажирка прилетела в Дубай с двумя медвежатами в чемодане и попалась, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 01:53 Фото: magnific
В аэропорту Дубая задержали иностранку, которая пыталась провезти в чемодане двух живых медвежат вымирающего вида. Женщина утверждает, что просто согласилась перевезти сумку за вознаграждение и не подозревала о ее содержимом, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK). По данным издания, во время сканирования багажа женщины таможенники Дубая увидели в нем два маленьких скелета.

"Когда сумку вскрыли, в ней обнаружили двух медвежат вымирающего вида, которых предварительно положили в синюю корзину", – отмечается в публикации.

В воздушную гавань немедленно вызвали дежурного ветеринара. Однако по прибытии врач констатировал смерть животных. Уточняется, что они не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке лайнера.

Задержанная туристка заявила, что не знала о содержимом чемодана, утверждая, что ей просто заплатили за перевозку багажа. Тем не менее женщину арестовали и предъявили обвинение в контрабанде редких животных.

Ранее сообщалось, что сотни бриллиантов спрятал в штанах турист из Дубая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Бамуковых червей пытались провезти в Китай
08:24, 11 декабря 2025
Женщину с живыми червями в штанах задержали таможенники Китая
Пассажира со 160 тыс. долларов задержали в аэропорту Астаны
13:50, 15 января 2024
Пассажира со 160 тыс. долларов задержали в аэропорту Астаны
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
18:15, 17 марта 2026
Тело мужчины нашли в сумке у дома в Актобе: подозреваемый в жутком убийстве задержан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
сборная США
01:48, 16 мая 2026
Сборная США проиграла Швейцарии на старте чемпионата мира по хоккею
Сандугаш Кенжебаева
01:17, 16 мая 2026
Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале турнира в Китае
Фото: UFC
00:44, 16 мая 2026
Арман Царукян назвал сильные стороны Илии Топурии
Фото: UFC
00:10, 16 мая 2026
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: