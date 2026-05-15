Четыре новых месторождения золота нашли в Финляндии

Во время зимнего бурения финская горнодобывающая компания Endomines обнаружила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в 10 км от российской границы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на издание Yle, гендиректор компании Кари Выхтинен отметил, это подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. "Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине – это то, чего мы никогда раньше не видели", – сказал он. По словам специалиста, протяженность золоторудной системы составляет около 7 км. Ранее мы сообщали, что банк Индии ускоренно забирает золото страны со всего мира.

