Мир

Мужчина укусил бортпроводницу во время полета в США

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 11:57 Фото: pixabay
Пассажиру запретили пользоваться рейсами австралийских авиакомпаний Qantas и Jetstar после инцидента на борту дальнемагистрального самолета, следовавшего из Австралии в США. Из-за его поведения рейс был вынужден совершить незапланированную посадку в Тихом океане, сообщает Zakon.kz.

Рейс QF21 вылетел из Мельбурна в пятницу, 15 мая, днем и направлялся в Даллас. Примерно через семь часов полета экипаж принял решение посадить самолет в Папеэте на Таити из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. По словам представителя Qantas, бортпроводнику понадобилась помощь со стороны экипажа и других пассажиров, пишет The Guardian.

После посадки на острове самолет встретили местные власти. Пассажиру выписали пожизненный запрет на полеты авиакомпаний Qantas и Jetstar. Самолет дозаправили, и примерно через полчаса он продолжил маршрут, успешно прибыв в Даллас на следующий день.

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом и что любое деструктивное поведение на борту недопустимо.

Это не единичный случай: в последние месяцы в австралийской авиации фиксируются похожие инциденты, включая нападения на экипаж, попытки укусов и другие нарушения порядка на борту. В ряде случаев пассажирам предъявляли уголовные обвинения, а максимальное наказание по таким статьям может достигать 14 лет лишения свободы.

Австралийская федеральная полиция подчеркивает, что происшествия в воздухе рассматриваются так же строго, как и на земле, и все нарушители привлекаются к ответственности.

Ранее сообщалось, что акула растерзала мужчину у популярного курорта в Австралии.

Айсулу Омарова
