Происшествия

Казахстанец заявил на сыновей, избивавших его ради денег, и попросил защиты

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 09:43 Фото: pexels
62-летний мужчина из села Жансугурова в области Жетысу записал обращение, в котором просит помощи и защиты. Казахстанец отмечает, что двое сыновей систематически его избивают и требуют деньги, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам мужчины, они забрали у него документы.

Заявление пострадавшего в социальных сетях разместил блогер Адыл Бейсенбаев.

В продолжении своего рассказа мужчина добавил, что после привлечения к ответственности нападавшие отбывают лишь краткосрочное наказание и, выйдя, снова продолжают насилие.

Так, однажды, пытаясь спасти отца, еще один сын получил ножевое ранение. В другой раз на помощь успели соседи.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) области Жетысу.

В ведомстве уточнили, что еще 12 февраля 2026 года по заявлению 62-летнего жителя Аксуского района по факту нанесения побоев было возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования установлено, что противоправные действия совершили двое его сыновей 31 и 34 лет. Приговором суда они признаны виновными, каждому назначено наказание в виде ареста. Кроме того, в рамках рассмотрения дела судом установлены особые требования к их поведению сроком на 3 месяца, включая запрет на приближение к потерпевшему".Пресс-служба ДП области Жетысу

В настоящее время, по данным полиции, мужчины находятся под арестом.

Стражи порядка также заверили, что после освобождения оба будут находиться на профилактическом учете.

"Ситуация находится на контроле полиции".Пресс-служба ДП области Жетысу

Жестоко избивал отца-инвалида: вынесен приговор оскандалившемуся казахстанцу

К сожалению, этот случай не единственный. Почти аналогичная история произошла в Жетысайском районе Туркестанской области, где умер пожилой мужчина, которого систематически жестоко избивал собственный сын. Жестокие действия тайно сняли соседи и позже опубликовали в интернете уже после смерти пенсионера.

Анастасия Московчук
