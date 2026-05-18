Мир

В Гималаях людям и другим животным угрожает новый хищник

Бег, лес, природа, снег, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 07:56 Фото: magnific
В высокогорных районах Гималаев возник новый хищник. Он не прячется от людей, возглавляет стаи собак и теперь часто заходит в деревни. Местные жители называют его "кхипшанг", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки.

Гималайский волк – древняя генетически обособленная линия серого волка, обитающая на Тибетском плато и в Гималаях. Эти животные приспособились к жизни в высокогорных районах в условиях нехватки кислорода, сильного холода и голода. Они легко перемещаются по снегу и выдерживают экстремальный климат.

Их среда обитания быстро меняется. Горные регионы по всему миру нагреваются быстрее, чем прилегающие низменности. С ростом городов увеличивается количество мусора, что привлекает диких животных, которые из-за этого все чаще сталкиваются с людьми и бездомными животными.

В высокогорном регионе Ладакх в западной части Гималаев обитает всего несколько сотен гималайских волков и насчитывается около 25 тысяч бездомных собак, которые сбиваются в стаи и уходят в горы на охоту. Так эти животные стали скрещиваться между собой. В результате появился новый хищник, которого местные жители назвали "кхипшанг".

Гибрид крупнее собаки, но меньше волка. У него рыжевато-песочный окрас, а поведение заметно отличается от собачьего. Кхипшанг возглавляет стаи собак и не боится человека.

Кхипшанг сочетает черты обоих животных: охотничьи инстинкты волка и отсутствие страха перед человеком, характерное для собак. Такая комбинация делает животное особенно опасным.

Хотя гибридов пока немного, гималайских волков уже становится меньше. Постепенно животные теряют особенности, которые отличали их от других волков и помогали жить в высокогорье.

Если процесс продолжится, со временем чистокровные гималайские волки могут полностью исчезнуть. Проще говоря, кхипшанги будут вытеснять волков и других хищников.

Ранее были названы пять пород собак, которые готовы следовать за хозяином всю жизнь.

Аксинья Титова
