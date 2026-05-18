Бизнес на собачьем мясе прекращают в Южной Корее

Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят:

разведение;

забой;

продажу;

распространение собак для еды.

По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265. Осталось 272. Их будут проверять летом.

"Владельцам напомнят о сроках, штрафах и выплатах за закрытие бизнеса", – говорится в сообщении Минсельхоза.

A centuries-old culinary tradition is being permanently erased from South Korean culture as the government aggressively enforces an impending nationwide ban.



В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров.

"Мера направлена на защиту животных и отражает изменение общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране", – подчеркнули в ведомстве.

