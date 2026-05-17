#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.17
547.47
6.42
Мир

Солдаты Южной Кореи стали увлекаться пластическими операциями

Пластические операции в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 08:30 Фото: pixabay
Все больше военнослужащих делают пластические операции во время службы, что приводит к сбоям в подготовке и несении службы, сообщает Zakon.kz.

По словам командиров, такие случаи становятся все более частыми. Как передает Korea Times, к всплеску популярности косметических операций среди солдат привели:

  • рост армейских зарплат;
  • изменение ценностей молодежи;
  • активная реклама клиник.
"Это вызывает недовольство среди сослуживцев, которым приходится брать на себя дополнительные обязанности, пока прооперированные военные восстанавливаются", – говорится в публикации.

Представитель одной из клиник в сеульском районе Каннам рассказал, что каждую неделю к ним приходят по два-три действующих военнослужащих на консультации по операциям на глаза или нос. Клиники активно нацеливаются на военных через соцсети, предлагая скидки и консультации по использованию страховки.

Журналисты выяснили, что одна из клиник предоставляла действующим солдатам скидку в 40%. Один из солдат рассказал журналистам, что несколько месяцев копил свою зарплату в 1,2 млн вон (около 815 долларов), чтобы оплатить операцию на веках.

В свою очередь командиры жалуются, что у армии нет четких правил, регулирующих подобные ситуации.

"Законодательство и внутренние инструкции не предусматривают механизмов контроля или наказания за проведение косметических операций во время службы", – отмечают военнослужащие Южной Кореи.

Тем временем студия Amazon MGM официально начала поиски нового Джеймса Бонда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
певица Динара Кырыкбаева
20:24, 03 июня 2025
Результат пластической операции показала Динара Кырыкбаева
певица
18:31, 02 марта 2024
Бьянка выписалась домой после пластической операции
певица, Россия
13:53, 13 июля 2025
"Почему бы и нет": Алсу рассказала о пластических операциях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Веретенников проиграл в UFC
08:35, Сегодня
Казахстанский боец досрочно проиграл американцу на турнире UFC Vegas 117
Свитолина о победе в Риме
08:15, Сегодня
Элина Свитолина прокомментировала завоевание титула на "тысячнике" в Риме
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в &quot;Челси&quot;
00:53, 17 мая 2026
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в "Челси"
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
00:32, 17 мая 2026
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: