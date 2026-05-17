Солдаты Южной Кореи стали увлекаться пластическими операциями

Все больше военнослужащих делают пластические операции во время службы, что приводит к сбоям в подготовке и несении службы, сообщает Zakon.kz.

По словам командиров, такие случаи становятся все более частыми. Как передает Korea Times, к всплеску популярности косметических операций среди солдат привели:

рост армейских зарплат;

изменение ценностей молодежи;

активная реклама клиник.

"Это вызывает недовольство среди сослуживцев, которым приходится брать на себя дополнительные обязанности, пока прооперированные военные восстанавливаются", – говорится в публикации.

Представитель одной из клиник в сеульском районе Каннам рассказал, что каждую неделю к ним приходят по два-три действующих военнослужащих на консультации по операциям на глаза или нос. Клиники активно нацеливаются на военных через соцсети, предлагая скидки и консультации по использованию страховки.

Журналисты выяснили, что одна из клиник предоставляла действующим солдатам скидку в 40%. Один из солдат рассказал журналистам, что несколько месяцев копил свою зарплату в 1,2 млн вон (около 815 долларов), чтобы оплатить операцию на веках.

В свою очередь командиры жалуются, что у армии нет четких правил, регулирующих подобные ситуации.

"Законодательство и внутренние инструкции не предусматривают механизмов контроля или наказания за проведение косметических операций во время службы", – отмечают военнослужащие Южной Кореи.

