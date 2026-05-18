Мир

Бизнес на собачьем мясе завершается в Южной Корее

Собачье мясо перестанут продавать в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 03:13
Южная Корея закрывает индустрию собачьего мяса. Полный запрет отрасли вступит в силу 7 февраля 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Закон о запрете приняли в 2024 году, а полностью он заработает 7 февраля 2027 года. С этой даты в стране запретят:

  • разведение;
  • забой;
  • продажу;
  • распространение собак для еды.

По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Южной Кореи, в стране уже закрыли более 80% специализированных ферм. Из 1537 хозяйств работу уже прекратили 1265. Осталось 272. Их будут проверять летом.

"Владельцам напомнят о сроках, штрафах и выплатах за закрытие бизнеса", – говорится в сообщении Минсельхоза.

В министерстве отметили, что правительство продолжает выплачивать компенсации владельцам ферм и помогает им перейти на другие виды деятельности. Для этого власти запустили специальные программы поддержки и консультации для фермеров.

"Мера направлена на защиту животных и отражает изменение общественного отношения к употреблению собачьего мяса в стране", – подчеркнули в ведомстве.

В то же время солдаты Южной Кореи стали увлекаться пластическими операциями. Это приводит к сбоям в подготовке и несении службы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
