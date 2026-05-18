Туристке стало плохо во время подъема на "Медеу" в Алматы

18 мая в Медеуском районе Алматы во время подъема по "Лестнице здоровья" (в районе Медеу) 53-летней женщине стало плохо, после чего она потеряла сознание, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС. Они оказали пострадавшей первую помощь, привели ее в сознание и организовали спуск к посту "Медеу", где женщину уже ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС.

После оказания необходимой помощи пострадавшую доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Спасатели напоминают: при подъеме в горной местности важно рассчитывать свои силы, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.

