Стрелок устроил хаос в ресторане на юге Турции: есть погибшие и раненые
По данным иностранных СМИ, 37-летний мужчина подъехал на автомобиле к ресторану в городе Мерсине и открыл огонь в нескольких местах, включая ресторан, где были убиты как минимум два человека. Другие жертвы были обнаружены в разных локациях.
После нападения он скрылся с места происшествия на автомобиле.
В настоящее время ведется масштабная операция по его розыску, однако стрелок пока остается на свободе.
Gunman kills four, injures eight in shooting spree in southern Turkey— T_CAS videos (@tecas2000) May 18, 2026
The gunman opened fire in multiple locations, including a restaurant where at least two people were killed. Other victims were found elsewhere.
He fled the scene in a car.
A large-scale manhunt is underway, but… pic.twitter.com/Z1tCbSnL4U
Ранее сообщалось, что спор из-за денег обернулся гибелью молодого парня в Алматинской области.