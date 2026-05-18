Туристская полиция Астаны пришла на помощь гостям из Монголии и Мексики

Туристская полиция столицы продолжает помогать иностранным гостям столицы. Одним полицейские разъясняют правила дорожного движения, другим подсказывают достопримечательности и помогают с навигацией по городу, сообщает Zakon.kz.

Так, гостья из Монголии обратилась к полицейским за разъяснением правил дорожного движения, в том числе использования велосипеда и самоката. Сотрудники подробно проконсультировали иностранного гостя.

Также помощь понадобилась туристам из Мексики. Они попросили рассказать о достопримечательностях и интересных местах столицы. Полицейские предоставили им туристическую карту, SIM-карту и необходимую информацию для комфортного пребывания в городе.

"Иностранные гости поблагодарили сотрудников полиции за отзывчивость, внимательное отношение и оперативно оказанную помощь, отметив гостеприимство жителей столицы и высокий уровень безопасности в городе", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

В департаменте отметили, что туристская полиция на постоянной основе оказывает иностранцам информационную и практическую помощь, способствуя комфортному и безопасному пребыванию гостей в столице.

Ранее сообщалось, что туристке стало плохо во время подъема на "Медеу" в Алматы. На место оперативно прибыли спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС.

