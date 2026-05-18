#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
467.58
543.66
6.44
Мир

Подругу "Королевы марафонов" обязали вернуть миллионы по решению суда

Суд признал недействительными сделки в пользу окружения Елены Блиновской, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 00:40 Фото: pixabay
Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки, совершенные в пользу Лилии Орленко – подруги и бывшего куратора "Марафона желаний" блогера Елены Блиновской, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", суд удовлетворил заявление финансового управляющего и постановил взыскать с Орленко более 132 млн рублей. Эти средства должны быть возвращены в конкурсную массу Блиновской в рамках процедуры ее банкротства.

Кроме того, суд признал недействительными ряд сделок, связанных с деятельностью блогера, и обязал взыскать около 35 млн рублей с Дарьи Бондаренко, участвовавшей в организации марафонов Блиновской.

Таким образом, требования финансового управляющего были удовлетворены, а спорные средства подлежат возврату в конкурсную массу должника.

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет. 13 октября 2025 года Московский городской суд ей снизил срок на полгода.

Позже раскрыты детали жизни Елены Блиновской в тюрьме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов
19:06, 16 января 2025
"Королева марафонов" Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская обжаловала свой арест
00:37, 30 января 2025
"Королева марафонов" Елена Блиновская обжаловала арест
актриса
00:18, 15 декабря 2023
"Королеве марафонов" Елене Блиновской продлили домашний арест
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
00:43, 19 мая 2026
Клуб форварда сборной Казахстана разгромно проиграл в матче чемпионата Румынии
Фото: НОК РК
00:14, 19 мая 2026
Топовые казахские и узбекские боксёры провели битву взглядов в Узбекистане (видео)
Фото: ATP
23:35, 18 мая 2026
Арина Соболенко украсила обложку майского выпуска журнала Vogue
Фото: НОК РК
23:13, 18 мая 2026
Титульный бой Сакена Бибосынова в Бишкеке официально отменён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: