Подругу "Королевы марафонов" обязали вернуть миллионы по решению суда

Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки, совершенные в пользу Лилии Орленко – подруги и бывшего куратора "Марафона желаний" блогера Елены Блиновской, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", суд удовлетворил заявление финансового управляющего и постановил взыскать с Орленко более 132 млн рублей. Эти средства должны быть возвращены в конкурсную массу Блиновской в рамках процедуры ее банкротства.

Кроме того, суд признал недействительными ряд сделок, связанных с деятельностью блогера, и обязал взыскать около 35 млн рублей с Дарьи Бондаренко, участвовавшей в организации марафонов Блиновской.

Таким образом, требования финансового управляющего были удовлетворены, а спорные средства подлежат возврату в конкурсную массу должника.

3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также "королеве марафонов" назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет. 13 октября 2025 года Московский городской суд ей снизил срок на полгода.

