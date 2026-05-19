На пляже британского курорта произошло изнасилование несовершеннолетних девушек

В британском курортном городе Грейт-Ярмут полиция расследует дело о сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, инцидент произошел в ночь на 16 мая 2026 года. Очевидцы сообщили местным правоохранителям о двух мужчинах, напавших на подростков. Прибывшие на место происшествия полицейские сразу оцепили территорию для проведения следственных действий.

На следующий день был задержан первый подозреваемый – 30-летний мужчина. Второго фигуранта дела, которому, по оценкам полиции, от 30 до 40 лет, в настоящее время продолжают разыскивать.

В полиции графства Норфолк заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка. Правоохранители также отметили, что произошедшее стало тяжелым потрясением как для семей девушек, так и для всего местного сообщества.

Добавим, что Грейт-Ярмут расположен на побережье Северного моря и считается одним из известных морских курортов Великобритании.

