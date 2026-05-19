#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.93
548.43
6.61
Мир

На пляже британского курорта произошло изнасилование несовершеннолетних девушек

изнасилование несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 22:37 Фото: magnific
В британском курортном городе Грейт-Ярмут полиция расследует дело о сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Mirror, инцидент произошел в ночь на 16 мая 2026 года. Очевидцы сообщили местным правоохранителям о двух мужчинах, напавших на подростков. Прибывшие на место происшествия полицейские сразу оцепили территорию для проведения следственных действий.

На следующий день был задержан первый подозреваемый – 30-летний мужчина. Второго фигуранта дела, которому, по оценкам полиции, от 30 до 40 лет, в настоящее время продолжают разыскивать.

В полиции графства Норфолк заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка. Правоохранители также отметили, что произошедшее стало тяжелым потрясением как для семей девушек, так и для всего местного сообщества.

Добавим, что Грейт-Ярмут расположен на побережье Северного моря и считается одним из известных морских курортов Великобритании.

Ранее мы сообщали, что "Талибан" признал молчание девочек согласием на брак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области
21:02, 16 ноября 2024
Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области
Изнасилование несовершеннолетней в Туркестанской области
14:14, 24 апреля 2024
Несовершеннолетнего задержали за изнасилование в Туркестанской области
бьют девочку
09:34, 23 октября 2025
Начали с 12 лет: юная казахстанка молчала о неоднократных изнасилованиях двумя мужчинами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
22:33, Сегодня
"Меня правда так ненавидят?": Соболенко высказалась о хейте в свой адрес в соцсетях
Фото: UFC
22:09, Сегодня
Экс-боец UFC Морозов объяснил неудачный старт "Актобе" в КПЛ-2026
Фото: UFC
21:40, Сегодня
Дана Уайт объяснил, что ему важно продать в бойцах UFC
Фото: pbcastana.kz
21:12, Сегодня
"Астана" пробилась в финал чемпионата Казахстана по баскетболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: